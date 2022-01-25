受到變種病毒Omicron疫情威脅，靈鷲山為保護大眾健康，確實執行政府防疫規定，取消原規劃的迎財神及「與師有約」團拜；各殿堂加強環境消毒，設置社交距離地標，管制人數及進出人流；網路直播除夕賀歲拜願、初一《大悲心陀羅尼經》經牆啟用大典、初一到初五新春祈福法會。

靈鷲山特有的除夕守歲活動，在除夕夜團圓飯結束後，跟著僧團法師，一起禮「拜」諸佛菩薩、稱念本師佛號，聲聲梵唄中至誠禮敬，祈求佛光沐浴，盪滌身心，懺悔往昔所造諸惡業，然後發「願」回向，祈願新的一年善業增長，所作皆辦。透過鏡頭，即可跨越時空限制，與三寶同心、同願、同聚。

靈鷲山當家常存法師表示，採取高標準防疫措施外，更需要心靈防疫，歡迎各界以科技拜年，新春期間看直播，共修《大悲心陀羅尼經》與「經中之王、智慧之經」的《法華經》，至誠禮佛，祈願虎年平安；也能線上請領靈鷲山開山住持心道法師虎年紅包小卡，感受靈鷲山獨有的過年溫暖氛圍。