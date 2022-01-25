矽基分子公司、中央研究院、國研院儀科中心及高雄榮總今宣布，共同開發出世界首創的「新冠病毒快速檢測晶片」，可在20分鐘內篩檢出新冠病毒感染初期或無症狀者，準確率95％，預計2月上市，目前國內數十家醫院及醫療器材通路商擬採用。

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，加強快速篩檢能力以預防病毒擴散，是最有效的手段之一。目前對新冠病毒的檢測方法有抗原快篩、抗體快篩及核酸鹼測（PCR）等三種，其中前2種雖然可以在15分鐘後得知結果，但卻有偽陽性、偽陰性的問題；相較之下，PCR檢測準確度較高，但至少需要90分鐘才知道結果。

矽基分子公司、中央研究院、國研院儀科中心及高雄榮總共同合作，開發出高靈敏度及高準確度的「新冠病毒快速檢測晶片」，去年底獲得我國衛福部食藥署緊急使用授權（EUA），準確率和PCR檢測相當，但可以更快速看到結果，2月就可以上市銷售。

中研院物理所研究員陳啟東的團隊研發「矽奈米線場效應電晶體」技術，打造全球首款新冠病毒快速檢測晶片系統。矽基分子運用中研院的技術，開發新世代檢測技術與製程，並由國研院儀科中心協助進行安規驗證，最後由高雄榮總完成142例臨床驗證，完成世界首創「新冠病毒快速檢測晶片」。

中研院副院長周美吟表示，中研院實驗室有很多神奇寶貝，它們不斷進化、強化，遇到外面世界出現狀況，就會跑出來協助解決問題。中研院物理所的「矽奈米線場效應電晶體」技術，從20年前就開始發展，現在新冠病毒檢測上派上用場。

高雄榮總副院長陳垚生指出，這個「新冠病毒快速檢測晶片」系統，經臨床驗證，敏感性96.8％、特異性95.1％，且CT值35以下的檢體，陽性一致率為100％。也就是，核酸不需經過擴增，病毒量很低還在潛伏期時，就可以檢測出來。

矽基分子執行長褚家容說，「新冠病毒快速檢測晶片」可在20分鐘內得知結果，準確率超過95％，可讓病人及早隔離或治療，避免社區感染。目前該產品準備申請美國及日本的EUA，未來希望能銷售到全世界。