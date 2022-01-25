2022年美國聯準會（Fed）將啟動升息，回顧2015年底Fed展開升息前二個月，至10年期美債殖利率走升至3.24％波段高位期間，高息資產的特別股、金融次順位債、優先順位高收益債、新興債累積表現依舊不俗，分別上漲12.89％、12.75％、18.14％、11.88％，凸顯穩健高息優勢，在利率變化波動中獲市場青睞。

投信法人表示，美國通膨壓力未減、市場持續關注Fed政策動向，及近期態度愈來愈鷹的影響，美債殖利率走升，進一步使得今年來金融市場波動加劇，儘管在政策未明及通膨疑慮的擾亂下，投資操作難度增加，根據過往經驗，布局特別股、金融債、優高收債三抗波動資產，將有效穩健因應。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，近期債市在利率風險上升下，表現受到壓抑，短期殖利率可能持續受到聯準會官員談話、通膨數據及市場預期等因素影響，波動難免，一切均以Fed實際政策塵埃落定。

但金融次順位債因具備利差優勢，且存續期較短，加上其主要發債機構體質維持穩健且信評為處相對優勢，相較於一般投資等級債，仍有望吸引資金配置。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹認為，儘管市場擔憂Fed加速貨幣正常化，美股回檔、VIX指數攀升，受升息預期壓抑，特別股指數近期處於區間整理，但整體來看，景氣穩健增長趨勢不變下，特別股向下波動風險有限，且在升息環境下，具高殖利率的標的較能抵禦利率走升風險。

特別股便是其一，殖利率水準近4.7％，僅次於高收益債，加上今年來看在供給面的技術性支撐下，料近期回檔整理後仍將吸引資金回流配置，表現仍不看淡。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷強調，全球景氣復甦方向仍未改變，在企業營收與獲利持續改善，及市場需求強勁下，信用基本面持續改善，加上違約率仍續處於低位，市場預期未來兩年違約率仍可望維持在歷史低位水準。

因此在基本面維持良好態勢，優先順位高收益債因具有息收優勢，且存續期還較一般高收益債短，發債產業亦更為多元，仍具有配置價值，可望持續吸引資金進駐。