地緣政治風險衝高，美股帶頭狂殺，台股也無法置身事外，但先前台積電法說會正面，拉抬半導體電子權值股，支撐指數盤堅，中長期來看，全球經濟維持成長，企業財報偏多且首季展望佳，尤其台灣基本面穩健，企業獲利持續好轉，未來待利空消退，及升息啟動，預期隨利率走揚，台股將可同步回升。

日盛投信投資團隊表示，去年12月我出口達407.2億美元，為單月次高，年成長23.4％，已連18紅，累計2021全年出口4464.5億美元，創歷史新高，年成長29.4％。根據證交所統計，全體上市公司連二年獲利大幅成長，預估全年可望突破4兆元，創歷史新高。

再就上市公司往年配息率約63～66％，如果保守以55％計算，將發放2.2兆元現金股息，截至2021年12月底台股本益比14.94倍，位於歷史區間下緣，台股仍具有基本面佳、高殖利率及低本益比等優勢，今年正向看待不變。

日盛精選五虎基金研究團隊指出，近期盤面震盪加劇，類股表現分化，市場擔憂的升息影響評價問題，預期將被強勁的企業獲利成長抵銷，通膨也可望在2022年第一季見高點，負面因子可望逐漸淡化。預期聯準會升息，短線雖可能小幅干擾，但升息代表景氣看好，仍有利台股表現。

產業方面，今年半導體產業可望維持二位數以上營收成長，在車用晶片缺貨延續，5G、AI、電動車成長趨勢持續推升半導體需求，半導體可望成為台股成長主力。