超商雙雄統一超（2912）、全家全力串聯數位生態圈，揪伴打群架！繼全家與全聯宣布電子支付系統對接後，超商龍頭統一超今（25）日宣布找來美廉社、國泰人壽，提供旗下OPEN POINT會員升級版的跨通路服務。

統一超主管表示，OPEN POINT生態圈從2014年成立，結合會員、點數、支付等三大軸線，持續創新、整合，累積跨集團內外的合作能量，希望提供會員最便利的服務。今天再加入美廉社與國泰人壽，將服務觸角深入社區超市、人壽保險等二大產業，等於食衣住行育樂全包辦。

統一超此次與美廉社合作，提供OPEN POINT會員至美廉社購物，可使用OPEN錢包或icash Pay支付，享有不限金額、筆筆回饋OPEN POINT，擁有美廉社會員還可享雙重累點。

由於全家、全聯去年底才剛宣布旗下電子支付系統對接，如同雙方通路的虛擬合作，引發外界高度關注。此次統一超攜手美廉社，互別苗頭意味濃厚。

至於與國泰人壽合作，統一超主管引述財團法人保險事業發展中心統計，目前國人平均每人擁有2.6張保單，投保已成現代人生活必需服務，透過OPEN POINT APP引導會員到國泰人壽網路，就能輕鬆投保投資型保單、意外險、旅平險等保險商品，可為會員提供更豐富的生活場景，而且還可累積點數。

目前統一超的OPEN POINT會員數已達1400萬人。合作廠商橫跨餐飲、百貨、量販、藥妝、航空、旅遊、銀行、加油站、點數平台、社群平台、共享平台等不同產業，總共超過50大品牌。