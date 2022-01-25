台灣指數公司所發布的「特選台灣IC設計報酬指數」，表彰台灣上市上櫃IC設計類股高獲利之股票組合投資績效表現。 最新一期指數權重前十大成分股為聯發科、聯詠、矽力-KY、瑞昱、譜瑞-KY、力旺、信驊、群聯、世芯-KY及祥碩。

由台灣指數公司新編的「台灣指數公司特選台灣上市上櫃IC設計報酬指數」（特選臺灣IC設計報酬指數），即日起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「特選台灣IC設計報酬指數」為統一證券委託台灣指數公司客製化編製，以上市上櫃普通股為指數母體，採樣範圍依台灣證券交易所產業分類中之「半導體類」，選取全曜財經資訊公司（CMoney）指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」之股票。

台灣指數公司篩選通過流動性檢驗之股票，依照近4季平均EPS遞減排序選取前20名，若遇排名相同者則以自由流通市值大者優先選入，再運用「自由流通市值」加權計算指數，個別成分股權重不得超過15％、前五大成分股權重總和不得超過60％，指數表彰台灣上市上櫃IC設計類股高獲利之股票組合投資績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選臺灣IC設計報酬指數」年化報酬率為23.71％、2021年殖利率4.2％，表現均優於大盤指數（10.93％、3.4％）及台灣全市場半導體報酬指數（20.3％、3.52％）。指數每年4月、10月進行2次成分股定期審核，每年1月、7月進行2次權重調整。

依據工研院統計，台灣IC設計產值2021年首度突破1.2兆元關卡，較2020年大幅成長40.7％，2022年IC設計產值將持續成長。「特選台灣IC設計報酬指數」可協助發行機構進行指數金融商品應用，可望提供投資人藉由指數金融商品參與IC設計主題投資的新選擇。