苗栗監理站積極稽查白牌車，近半年共取締4件，監理站與苗栗警方日前就查獲有乘客以每人700元車資，從彰化搭車到竹南鎮龍鳳宮。苗栗監理站站長蘇淑賢表示，最近疫情升溫，白牌車恐成防疫破口，監理站春節期間，將持續安排人員，到各違規熱點稽查白牌車情況。

監理站7日接到民眾檢舉，在竹南鎮龍鳳宮前疑似有白牌車載客，經查一輛箱型車載3名乘客，乘客們坦承要從彰化二林、鹿港地區，搭到苗栗竹南、桃園新屋地區，不過白牌司機辯稱是朋友請託幫忙，但還是被稽查人員識破，並開出10萬元高額罰單。

去年12月在大湖地區一家超商前，也發現白牌車載客情況，駕駛雖辯稱沒收取費用，不過乘客坦承是要從大湖搭車到高鐵快捷公車汶水站，付費車資200元，最後白牌車駕駛也被開罰。

監理站長蘇淑賢說，只要發現有白牌車營業，其車輛牌照和駕駛的駕照，可吊扣4個月至1年甚至吊銷，並最低開罰10萬元以上的罰單。

她表示，很多白牌車都是民眾的自用車輛，民眾如果貪圖方便，隨意搭乘來路不明車輛，恐成為防疫破口，若發生意外也沒有相關保險保障；監理站春節期間，也將派員到工業區、火車站與熱門景點周邊稽查，來取締非法載客的白牌車。