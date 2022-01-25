日本近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速擴大，為確保醫療資源，日本政府昨晚宣布，確診者的密切接觸者若出現發燒等症狀，不用接受檢驗，醫師即可診斷為確診。

日本放送協會（NHK）、日本電視台報導，厚生勞動大臣後藤茂之昨天晚間向媒體說明，為確保醫療資源，各地方政府可依據狀況判斷，調整現行COVID-19門診做法，以減輕醫療現場負擔。

具體措施方面，包括確診者的密切接觸者若出現發燒等症狀，不用接受檢驗，醫師即可診斷為確診。

此外，當醫院門診應接不暇時，若患者症狀不嚴重，且是年輕、沒有基礎疾病（如慢性疾病、糖尿病等）等重症化風險較低者，可以不用到醫院看診，自行以快篩檢驗，若為陽性即通報各地方政府的「健康追蹤中心」，進行健康觀察。

厚生勞動省已通知各地方政府上述政策；後藤說，這是中央政府的政策方針，各地方政府可依實際情況自主判斷。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110125