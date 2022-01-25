日本福島五縣市食品開放議題備受關注，傳出有民進黨立委主張速戰速決，避免影響年底九合一選舉。不過，台灣民意基金會今公布最新民調，5成5民眾反對福島五縣市食品進口。對此，行政院長蘇貞昌今重申，政府對國民食安嚴格把關，決不放水，絕不打折，會依照科學證據跟國際標準，政府不會速戰速決。

民進黨團總召柯建銘日前邀集黨籍立委與行政部會開會，討論福島五縣市開放議題，據悉，會議中有立委主張日本福島食品開放速戰速決，並稱應該為福島食品正名為「福食」，不要叫「核食」，傳出最快在本周臨時會總預算通過後就宣布開放。

面對日本福島食品是否開放議題，蘇貞昌今視察龜山集中檢疫所受訪表示，政府對於國民食安嚴格把關，絕不放水，絕不打折，會依據科學證據，政府絕對會加強各方面食品安全把關，不只國際，國內食品也一樣。

蘇貞昌強調，台灣是以貿易立國，要走向國際，經過公投之後非常清楚，我們要依據國際標準，遵守國際規則，但政府不會速戰速決，會依照科學依據跟國際標準來做。