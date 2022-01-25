新竹地檢署有鑑於酒駕對其他用路人造成生命財產嚴重威脅，重申嚴正執法立場，60歲的湯姓男子有2次酒駕判刑確定紀錄，去年再犯被判處有期刑徒5月，檢方25日傳喚湯男到案，認其自制力不佳且漠視法律，發監執行。

新竹地檢署指出，對酒駕違法判刑確定案件者，若整體情節對公共安全造成重大危害，罰金難收矯正之效或難以維持法秩序者，將駁回易科罰金聲請，發監執行，以杜絕僥倖心態。

檢方25日傳喚犯酒駕公共危險罪的湯男到案，發現湯男於107、108年已有2次酒駕公共危險罪，經法院判決有罪確定紀錄，於109年4月8日執行完畢。

湯男去年7月30日下午3時許，在新竹縣友人住處飲酒後，已達不能安全駕駛交通工具狀態，仍無照騎車而為警查獲，新竹地方法院判處有期徒刑5月確定。

湯男雖得聲請易科罰金，但檢察官審酌湯男自制力不佳且漠視法律，整體考量後，駁回易科罰金聲請，發監執行。

新竹地檢署指出，立法院甫於24日三讀通過刑法第185條之三修正案，將酒（毒）駕刑責提升至有期徒刑3年，足見國人對酒（毒）駕及所衍生無辜用路人傷亡案件，深惡痛絕，檢方將持續嚴正執法立場，於偵查、公訴、執行（含觀護）階段確實執法，以守護公共安全。

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