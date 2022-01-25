北市短缺1000瓶莫德納 侯友宜：新北的數量是可以提供的

Omicron變異病毒株疫情蔓延，北市約短缺1000瓶莫德納疫苗，新北市長侯友宜今（25日）表示，目前疫苗無論是莫德納或BNT，「數量是可以提供的！」呼籲大家一起接種，提高第3劑接種率。

台北市副市長蔡炳坤24日表示，北市約缺1000瓶莫德納疫苗。台北市長柯文哲24日也表示，疫苗數量與預約系統都是中央管控的，疫苗不夠「干我們什麼事」。

侯友宜今（25日）上午前往中和接種站視察，侯表示，目前新北全力衝刺接種率，長者這幾天都有出來接種，非常開心長者願意接種第3劑，目前疫苗無論莫德納或BNT，數量是可以提供的，希望大家一起出來接種，提高第3劑接種率。

新北市衛生局提醒，第20期中央1922疫苗預約平台已預約完成，考量農曆春節假期將至，為避免人流交叉會增加染疫風險，提醒已預約成功民眾，務必備妥健保卡及小黃卡，依照預約時段準時前往施打，儘早接種，才能及早獲得保護力。