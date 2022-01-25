大陸央視新聞報導，參賽人數、項目均創歷史紀錄的北京冬奧會中國體育代表團100多名選手和教練代表，25日清晨赴天安門廣場參加升旗儀式，宣誓出征。儀式由短道競速選手武大靖領誓，宣誓後選手陸續進入閉環管理，做最後衝刺，全力備戰北京冬奧。

大陸《光明日報》報導，國際滑雪聯合會（FIS）、國際滑冰聯盟（ISU）、國際冬季兩項聯盟（IBU）等7個國際單項體育組織，北京時間21日分別在官網公布北京2022年冬奧參賽資格確認及再分配方案。北京冬奧會7大項、15個分項、109個小項的參賽運動員名單全部確定。

據統計，中國代表團將至少取得96個小項參賽資格，共計190個席位，參賽總人數達170人，這些數字都創下了中國軍團參加冬奧會歷史紀錄。其中，有31個小項是首次參加冬奧會。

目前，各個國家和地區參加北京冬奧會的人數和參賽席位已基本確定，美國、加拿大、俄羅斯奧會在代表團規模上排名前三位，超過200名運動員參賽。

需要說明的是，96個小項並不是中國軍團參加北京冬奧會的最後數字，因為冬季兩項有4個專案的參賽資格，是需要在北京冬奧會上前期比賽中取得一定成績才能入圍的。

根據上述國際單項體育組織的規定，1月17日是北京冬奧會資格賽暨積分賽最後的截止日期，當日，這些組織相繼公布了各個專案的各國選手的積分情況和世界排名，結合這些組織制定的北京冬奧會“門檻”規則，中國代表團取得了96個小項的參賽資格，共計188個席位，入圍人數達168人。

在接下來的三天時間裡，有個別代表團主動放棄了個別項目的參賽資格，按規則，排在後面的運動員將依次遞補。經過國際雪聯（FIS）的再分配，中國隊又收穫了3個新的參賽資格，分別是女子越野滑雪、自由式滑雪男子U型場地技巧、自由式滑雪女子障礙追逐。

在國際單項組織確認參賽名單的同時，中國速度滑冰隊的6男8女參賽名單也全部產生。另外，越野滑雪、跳臺滑雪、北歐兩項、冬季兩項、自由式滑雪、單板滑雪也發布了北京冬奧會運動員選拔辦法。雖然中國隊有些項目的具體參賽人員名單還沒有最後確定，但綜合各項目的國際排名和資格以及國內各隊伍的選拔辦法，仍可以計算出具體的參賽運動員人數。

在中國隊參賽陣容中，4男5女選手將參加越野滑雪全部12個小項；2男2女選手將參加全部11個高山滑雪項目；跳台滑雪，中國隊獲得了2個女子席位和1個男子席位。再加上北歐兩項的1名男運動員，中國隊也確定獲得了跳台滑雪混合團體賽的參賽資格。

參加北歐兩項的中國選手只有一人，他將參加兩個單項的比賽。

自由式滑雪共有13個小項，中國隊共19人取得了10個小項的參賽資格。

單板滑雪共設11個小項，中國隊將有13位選手參加9個小項的比賽。

冬季兩項，共有11個小項，在已確定的7個小項目上，中國隊均有選手進入。

花式滑冰，中國隊將參加全部5個小項的比賽。

短道競速滑冰，中國隊同樣取得了全部9個小項的參賽資格。

競速滑冰是設小項最多的分項，有14個。中國隊6男8女選手鎖定12個項目。

在國際雪車聯合會（IBSF）公布的北京冬奧會參賽席位名單上，中國隊8男4女選手在四個項目各獲得2個席位。

鋼架雪車，中國隊在男女項目上都獲得了2個席位，從而將能夠派出2男2女參加冬奧會。

依據國際雪橇聯合會（FIL）公布的雪橇項目最終奧運積分排名情況，中國雪橇隊在男單、女單、雙人、團體接力全部4個小項上各獲得1個席位。

此外，作為東道主的中國隊，在冰球和冰壺項目上自動獲得參賽資格。參加男女冰壺賽選手各為5人，參加混合雙人冰壺賽的選手為2人。

中國香港將派出2男1女共3名運動員，參加短道速滑和高山滑雪比賽。