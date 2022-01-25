日盛證券指出，2022年經濟、勞動市場與通膨，FED加速縮減購債規模與調高聯邦資金利率，貨幣政策明顯轉鷹，影響美國股市三大指數呈現劇烈震盪，然而隨著美國企業陸續發布2021年第四季財報，FactSet預估第四季S&P500企業獲利比2020年同期成長21％，2021年全年企業獲利成長率高達46％，可望降低升息、通膨、貨幣政策等衝擊，美國經濟成長動能持續，預估2022年全年企業獲利將成長9％維持平均成長速度之上。

日盛證券指出，台股將於26日封關，美股於農曆春節期間維持正常運作，1月26日美聯儲FOMC會議與新冠肺炎疫情的變化將使封關期間美股震盪加劇，但經濟復甦與企業獲利持續成長，建議布局長期獲利穩健、財務體質良好的個股。

日盛研究團隊指出，隨著2022年美國進入升息循環，多數投資人關注的資訊科技類股近期股價大幅修正，根據歷史數據顯示相關類股於QE結束及2015年底升息前後表現都優於S&P500指數，其中台積電ADR不受近期美國科技股大跌，因調高財測激勵大漲攻歷史新高。根據世界半導體貿易組織資料顯示，預估2021年全球半導體營收將達5529億美元，年成長25.6％，而2022年預估可達6041億美元，再較去年成長8.8％，其營收規模以亞太地區為主，成長率以美洲居冠，可望帶動台美相關個股推升股價。另外，2021年最夯的元宇宙題材，由Meta與微軟創造虛擬環境結合實體社會的數位應用平台，相關的軟硬體需求成為電子產業未來10年的機會所在，獲國際資金青睞的相關台廠供應鏈相關類股將受惠。

美國2021年11月零售銷售數據年增18.2％續創歷史新高，消費品大廠寶僑預估2021年第四季EPS1.65美元，季成長2.5％，顯示美國消費需求在通膨及整體產業供應頻頸下依然強勁。日盛證券研究團隊認為，2014~2015年間QE退場及FED升息期間，其中縮減購債對股市衝擊有限，而升息則較易造成股市波動。不過，FED上調2022年美國經濟展望，加上2021年第四季企業活力成長強勁，2022年可望延續目前多方格局。

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