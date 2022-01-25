美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，認為祥碩股價在去年第四季應該已經為谷底，第二季起隨著AMD新品的推出，加上第三季還有USB4，營運將逐步復甦，故重申祥碩目標價2000元、評等維持買進。

美系外資表示，祥碩股價自2021年9月以來修正27%，主要是反映去年第四季以及今年第一季的營運表現，目前市場已將祥碩2022年獲利預計下調1成，預計去年第四季祥碩股價應該已經到低點，其營收、獲利將自本季起開始回升，重申祥碩目標價2000元、評等維持買進。

美系外資表示，祥碩有別於大中華區多數半成品業者須面臨高基期以及景氣反轉的風險，目前看到晶片組庫存消化即將接近尾聲，市場多將祥碩去年第四季和本季的疲軟功罪於ABF載板的緊張以及同業的競爭，但其實目前儘管確實有競爭，但對祥碩影響仍小。至於ABF載板部分，美系外資表示，目前ABF載板仍處於供給緊張狀態，但在第一季已經有所改善 ，祥碩收入保守的主要原因是傳統AM4晶片組的庫存消化所致，但相近此狀況將在第一季結束，隨著第二季新品推出，超微600晶片組將在第二季推出新品，預計祥碩將拿下其100%的市占率，有利於拉抬其高端產品比重。

另外，美系外資也表示，預計祥碩將自第三季開始出貨USB4設備控制器，第四季會針對主機開始出貨，整體來說，祥碩毛利率也將在2022年回溫。