媒體報導台積電(2330)評估到嘉義縣設先進封裝廠，台積公司則表示，不回應此報導內容。

據電子時報24日報導，台積公司繼宣布在美建廠後，也宣布在多地擴產，在台擴產規模並較預期大增，在先進封裝擴產方面，台積電繼竹南興建先進封裝廠後，再傳出台積電正評估在嘉義、雲林擇一建置新廠，目前以嘉義出線機會高。

嘉義縣長表達歡迎台積電設廠，台積電官方則不回應報導內容。

台積電於1月13日舉行線上法人說明會，公司宣布，預估今年資本支出規模在400億美元至440億美元，再創新高。

台積電去年即宣布，3年資本支出1000億美元的計畫；隨著台灣及海外建廠的計畫增加，今年資本支出上看440億美元，再創新高。台積電增加海內外布局，包括台積電新增在日本設特殊製程晶圓廠，以及將在高雄設立28奈米、7奈米廠，並將擴大在台中投資擴廠。

台積電2021年資本支出達新台幣8392億元，約300.4億美元，年增65.4%，創新高，預估今年資本支出規模達400億美元至440億美元，續增逾3成。