藝人納豆昨(24)日驚傳腦出血送醫，納豆的舅舅、新北市長侯友宜也在臉書PO文「希望大家一起為納豆急氣，度過這一次難關」。

納豆今年41歲，搞笑又專業的形象深植人心，日前才和女友一起在臉書曬恩愛，好友及粉絲紛紛留言「甜蜜蜜」、「要幸福喔」。

不料，農曆年前納豆竟傳出因腦出血送醫，因陪病防疫升級僅有1位家屬可以入院，經紀人恩恩在臉書說明術後情況，「強調豆哥真的沒事～再次謝謝大家關心」。

時序進入秋冬，是腦中風的高危險期，且近年來腦中風有逐漸年輕化趨勢，氣溫驟降，血管會跟著收縮，造成血壓升高，增加腦出血的可能性，特別是高血壓和心血管疾病患者更需要留意。

中風前兆，臨床上稱為暫時性腦缺血發作，俗稱小中風，小中風的症狀和腦中風一樣，只是持續時間的長短和嚴重程度不同。小中風的症狀比較輕微，大多只持續5至20分鐘，會在24小時內恢復；超過24小時就稱為中風。

另外，睡覺流口水除了是睡覺姿勢不對、副交感神經亢進、服用某些藥物或飲料的副作用而產生的生理現象，但也可能是病徵。

雙和醫院神經內科主任陳龍提醒，以腦中風發生年紀來說，50歲以上罹病機率就增加、好發的平均年齡約65歲，所以像納豆這個年齡層的患者，其實算是相當年輕，要特別留意是否有家族史，40歲以上、有家族史者，建議做一次完整健檢，透過腦部掃描找出是否血管瘤破裂等情形，如果都沒有大問題，則可3至5年追蹤一次。