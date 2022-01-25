中市葉姓男子去年9月因收入不穩經濟困頓，竟厭世燒炭弒子輕生！他以安眠藥摻進牛奶給4歲兒子喝，點燃木炭狠心殺害幼子。他見兒身亡，竟冷血伴屍2天後，自喝除草劑輕生，因身體不適報警求救。台中地檢署今天依家暴殺人罪將他起訴，並請求法官從重量刑。

40歲的葉男與妻子自2019年起分居，與幼子在中市北屯區租屋同住，雖葉妻及親友有意協助養育兒子，但他堅持獨自照顧，2021年9月間因為收入不穩，已積欠4個月的房租，急缺金錢竟厭世，竟萌生與4歲5個月同歸於盡的念頭。

葉男24日深夜摻安眠藥進牛奶後給兒子喝，點炭火狠心殺害幼子。隔天上午，他發現兒子已全身冰冷身亡，竟開空調在房內伴屍2天，27日出門到農會購買除草劑喝，藥效發作身體不適，而撥打「119」電話報警求救。

葉男報案時，告知警方他燒炭自殺及喝農藥，有小孩過世。警方及消防人員到場救護送醫，經醫院檢測，葉男體內的一氧化碳濃度不高，但食道嚴重灼傷。

檢察官以葉男執意獨力扶養幼子，卻未擔負起養護、照顧之責，僅因經濟困頓，不顧年僅4歲5個月兒子的獨立生存權，剝奪親身兒子的寶貴生命，在燒炭造成兒子無生命徵象時，仍未試圖救助，不值得輕恕，請求法官從重量刑。

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