「金嗓天王」費玉清出道46年後，跟隨了摯友江蕙的腳步，於2019年在台北小巨蛋辦了最後一場告別演唱會，之後正式封麥，退休開始第二人生，將時間完全留給自己，清幽過日子，他對私生活相當低調保密，最近一次看到他上版面，是小哥慷慨解囊砸百萬救助毛小孩，廣大歌迷甚至圈內朋友一直心心念念著他，藝人蔡閨昨就挖出過去和費玉清同框的影片，笑談往事。

以獨特娃娃音及蓬蓬頭造型聞名的藝人蔡閨，也是秀場時期走紅的資深明星，蔡閨也跟前輩費玉清一樣，這些年漸漸淡出演藝圈，偶爾才答應通告邀約上節目，將多數時間放在家庭生活以及保養健康上，經濟方面會做各種投資，學過服裝設計的她還接案賣設計圖，就靠著三大方法養老，生活還過得去。

昨天蔡閨在臉書轉發一則懷舊影片，是她過去在綜藝節目上跟費玉清同台，標題大剌剌寫著：「蔡閨大尺度爆料房事？脫口而出：他媽媽叫我硬來？！」，影片中，蔡閨跟費玉清大聊閨房事，抱怨老公都不碰她，最後是婆婆幫出計謀：「妳不會硬來啊？」，蔡閨甜滋滋認了：「所以兩次都是我把他強的」，超大方的自白，讓在節目上愛開點小黃腔的費玉清，都忍不住害羞笑歪腰。

這段珍貴的回憶殺影片被挖出，蔡閨看了也不禁感動又想念，直呼好喜歡跟費玉清一起唱歌、聊天，「再普通的話都會變成笑話，要當黃帝也不容易呐，看到他煩惱都拋到九霄雲外了」，也爆當年小哥私下愛拿她外貌說笑，「那時他說我設計的髮型像獅子頭，哈哈哈」，網友們也覺得兩人的互動超可愛，說著說著又想念起小哥來了。