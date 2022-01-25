公督盟及多位朝野立委今日於立院召開記者會表示，雖地方議員要依法財產申報，但卻不用公開上網，民眾要查閱，只能到監察院調閱、死背硬記，甚至不准抄錄、影印、攜出資料，呼籲修法移除這些不合理規定，落實陽光法案，現場立委也表態支持。

今日出席人員，包括民進黨立委劉世芳、民眾黨立委邱臣遠、時力立委王婉諭，及公督盟理事長曾建元、執行長張宏林、副執行長田君陽。

目前全台22縣市正、副議長，並共有 380 位直轄市議員、532 位縣市議員，每年皆要依法申報財產，地方政治看似將財產攤在陽光下接受檢驗，但卻一連爆發檢調偵辦縣政府涉貪圖利弊案、議員挪用助理費繳房貸、薪資以少報多等盜領情事，更發生縣長、直轄市議長都被檢調約談的事件。

公督盟表示，地方議會職掌 1.2 兆全台縣市政府預算，但是長期以來，國人對地方政治的關注度不高，而主持議會、角色關鍵的議長們，更是涉入賄選、黑道的傳聞不斷，超過 6 成曾捲入或遭起訴刑事案件，包括樁腳買票、詐領公款，甚至回扣貪污，證明陽光法案勢必要重新進行檢討，財產申報要再修正。

公督盟指出，現行地方正副議長、議員的財產申報不用公開上網，民眾若要查閱相關資料，只能死背、硬記，不准抄錄、影印或將資料攜出，不光只是現任民代適用，連同今年即將進行九合一選舉的議員候選人也是如此，陽光法案根本不陽光。

張宏林呼籲，立法院司法法制委員會，應盡快修正《公職人員財產申報法》第六條、《公職人員財產申報資料審核及查閱辦法》，將直轄市、縣市議員與候選人之財產申報公開上網，並要求行政單位移除不得抄錄、攝影、影印等不合理規定，真正落實陽光法案。

張宏林表示，希望修法今年就可通過，讓今年參選的所有現任議長、議員等候選人，接受更嚴格的自我揭露。王婉諭、劉世芳、邱臣遠等人也都表態支持修法，讓陽光照進來，讓地方代議士供民眾檢視。