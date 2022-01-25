韓國38歲女星孫淡妃(손담비)，去年底才傳出與南韓前競速滑冰國手李奎爀陷入熱戀，兩人還在元月1日公開放閃曬恩愛，甜蜜戀情羨煞旁人。而不久前，孫淡妃才遭南韓媒體爆料即將在6月結婚，卻被經紀公司出面打臉，沒想到才過一周，她便在個人社群媒體上公開結婚喜訊，讓粉絲們又驚又喜。

孫淡妃今（25）日稍早，於個人IG上PO文表示「一直苦惱著要怎麼向大家說明，但與其聽別人說不如我自己來說，因此寫下了這封信。我遇到了想要一起度過餘生的對象，我們在一起時他會逗我笑，讓我知道什麼是幸福，因此我跟這個人要在5月份結婚了」，接著她也感性提到自己自出道以來就受到粉絲的鼓勵與支持，認愛後也收到很多粉絲的支持讓她十分開心與感謝，接下來她即使結婚也會持續在演藝圈中繼續努力，給粉絲帶來更多好的作品。

事實上，孫淡妃去年底被媒體爆出熱戀後，隨即便承認戀情並在元月1日PO出親吻照放閃，但沒多久又被爆出她與李奎爀其實早在10年前就曾交往過，現在只是復合並即將在6月結婚，孫淡妃的經紀公司接獲消息後立即出面否認結婚傳聞，還表示「兩人還不到那個階段」，沒想到才過1周，孫淡妃便公開喜訊，讓不少網友傻眼但也紛紛送上祝福。

而除了孫淡妃之外，去年就傳出好消息的前2PM成員黃燦盛，因受到新冠肺炎疫情的影響，加上大他8歲的圈外女友懷孕，所以打算將年初的婚禮往後延，也讓他們有更充裕的時間準備。