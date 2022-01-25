看好產能增長 穆迪將特斯拉評等調升2級 11:402022/01/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信評機構穆迪（Moody's）24日（周一）將特斯拉的債信評等調高兩級，由「Ba3」調升至「Ba1」，看好由穆斯克領軍的特斯拉將在全球電動車市場維持領導地位。 穆迪報告中提到，特斯拉前景仍然正向，該公司將繼續迅速提高產量以及改善獲利表現。穆迪並預期特斯拉今年產量將近140萬輛，高於去年的約93.6萬輛。 穆迪認為，特斯拉的財務政策謹慎，流動性仍相當好，隨著其他車廠投入電動車領域，可能使2023年特斯拉利潤面臨一些壓力。 《生醫股》安克甲狀偵通過大陸七省審批 今年營運再添動能 《半導體》聯發科法說5聚焦 外資看高通競爭「免驚」 #全球 #特斯拉 #穆迪 #Ba #萬輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－數位轉型發展助攻ESG永續目標 04:102022/01/25 專題周報 半導體台韓美爭霸 04:102022/01/25 時論廣場 大銀訂單續增 定位平台訂單能見度看到年底 11:092022/01/25 財經 「安克甲狀偵」中國展證再延五年 打通7省、健診單位 12:122022/01/25 財經 《科技》投資銀行家楊順銓入主TutorABC 晉升全球級企業 08:012022/01/25 財經 凱基未來移動基金 瞄準電動車商機 04:102022/01/25 產業特刊 應用遍地開花 電池需求可期待 04:102022/01/25 證券．權證 疫情不定 台經院不調2022年台GDP增長率 12:012022/01/25 財經 六角 今起買回1,000張庫藏股 04:102022/01/25 證券．權證 艾邁斯歐司朗Vegalas RGB鐳射模組面世 0.7cm3光學引擎讓智慧眼鏡更輕便 12:222022/01/25 財經 陸車市看旺 中概汽車股發威 04:102022/01/25 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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