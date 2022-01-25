信評機構穆迪（Moody's）24日（周一）將特斯拉的債信評等調高兩級，由「Ba3」調升至「Ba1」，看好由穆斯克領軍的特斯拉將在全球電動車市場維持領導地位。

穆迪報告中提到，特斯拉前景仍然正向，該公司將繼續迅速提高產量以及改善獲利表現。穆迪並預期特斯拉今年產量將近140萬輛，高於去年的約93.6萬輛。

穆迪認為，特斯拉的財務政策謹慎，流動性仍相當好，隨著其他車廠投入電動車領域，可能使2023年特斯拉利潤面臨一些壓力。