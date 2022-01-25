遠東新世紀考量到疫情升溫，近日捐贈新竹縣政府防疫物資3萬1200個口罩，新竹縣長楊文科25日在主管會報中，感謝遠東新世紀的捐贈，3萬個口罩將由社會處協助發放給社福單位，讓愛心流向社會。
遠東新世紀公關室資深經理陳金新表示，該廠為台球最大的醫療級複合材料供應商，意即PE／PP及PE／PET複合纖維，也是台灣唯一生產醫療級口罩內襯親膚層的供應商，去年全球疫情爆發，即優先供應台灣所需內層不織布用纖維，隨後供應給全球，最大量時每個月可供應14億片。
遠東新世紀表示，遠東近年積極布局、研發醫療用功能性纖維、抗病毒纖維，並跨入特用防護服，包含隔離衣、防護衣、手術衣等。
基於企業社會責任，加上此時疫情升溫，陳金新表示，公司因此決定捐贈3萬個醫療級口罩給新竹縣政府，提供給社福團體使用。
社會處長李國祿表示，口罩將發放給社福機構、街友等，充實大家的防疫物資，感謝企業愛心。
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