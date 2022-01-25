隔夜美股尾盤急彈，終場主要指數全面收高，但在烏俄緊張局勢的不確定性和聯準會可能加速升息的預期籠罩下，投資人信心仍然薄弱。周二香港恆生指數盤中下跌約1.5%，報24289.79點。國企股(H股)跌1.26%，為8549.31點。

摩根士丹利以「寒冬已至」（Winter is here）形容美股，預期美股恐將進一步走跌。

中國股市亦表現疲弱，上證指數一度失守3500點大關。

恆生科技股指數下跌1.8%，成分股普遍走跌，僅海爾智家（漲0.3%）和網易（漲0.7%）守在平盤之上。汽車之家跌10.68%，跌幅最大。其他重量級個股騰訊跌1.36%，中芯國際跌1%，快手跌2.4%，小米跌1.6%，美團跌逾2%，京東跌3%，嗶哩嗶哩跌4%，百度跌3.7%，阿里巴巴跌近1%。

五菱汽車一度重挫逾8%，其副董事長兼執行長李誠病歿，使股價承壓。

俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢升高，俄鋁跌約7%，過去這3個交易日來已累計下跌逾14%。

贛鋒鋰業上漲4%，延續前一日大漲7.6%的升勢。該公司初估去年淨利大增4倍。