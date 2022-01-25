YouTuber「台南Josh」結婚不到一年傳出遭老婆家暴，當律師的表姐在臉書曬出他住家被破壞到一團亂及驗傷單的照片，讓網友議論紛紛，對此，律師表姐「巴毛律師混酥團」也揭露Josh老婆暴走原因，至於謝和弦則發文感嘆：「失去還手能力的男性只有挨打的份」。

YouTuber「台南Josh」傳出遭老婆家暴，律師表姐在臉書曬出他住處遭破壞的照片，接著寫下：「夫妻吵架很正常，我也不知道你們夫妻之間到底什麼問題，但是把家裡砸成這樣，在家裡到處寫死字，還毆打我弟這就不太正常了吧」，更表示Josh逃出住處後，老婆不僅傳訊辱罵公婆，還以死和傷害寵物為由威脅，甚至半夜踹門要公婆交出老公，沒想到Josh在員警陪同返家拿衣服時，才發現大門密碼已被更改，就連衣服都被剪破，脫序行徑讓人害怕不已。

根據《ETtoday新聞雲》報導，律師表姐透露Josh老婆Amber脫序行徑背後主要原因，在於她的公公詢問由於疫情爆發，是否考慮把婚宴延期？沒想到就成為導火線，此外，她更不滿「為什麼要請公公的同事，為什麼男方請比較多人」，甚至強調「沒有嫌車子不好，只是比較喜歡賓士」，原因曝光後讓網友相當傻眼。

對此，藝人謝和弦在臉書表示：「前幾天才剛說完，男生真的要保護自己！台南Josh就出事了，這個年代女性早已不是弱勢，因為在女權至上社會價值觀中，失去還手能力的可憐男性，遇到了像他就只有挨打的份」，語氣可說是無奈到極點。