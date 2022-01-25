大陸女星楊冪是著名的流量女王，她不只戲約、廣告代言接不完，楊冪也是時尚活動爭相邀請的寵兒，而楊冪近日就為大陸時尚雜誌拍攝封面照，楊冪頂著性感煙燻妝，並換穿多套黑白色系的服裝入鏡，展現性感、冷豔的一面，其中一個造型是，楊冪身穿上圍有薄紗設計的馬甲，大方解放白嫩上圍，性感爆表。

楊冪受邀為時尚雜誌《男人風尚》拍攝2月封面照，她放下一頭長髮、頂著煙燻妝入鏡，楊冪換穿多套黑白色系的服裝，讓她舉手投足散發性感與艷麗氣息，而其中一套是，楊冪身穿膚色襯衫外搭黑色皮外套，楊冪還豪放解扣子，露出黑色馬甲，胸口的薄紗設計更是讓她白嫩呼之欲出。此外，楊冪也身穿白色腰部挖洞連身上衣、換穿透膚絲襪，豪露纖細蠻腰和招牌美腿，楊冪展現極佳狀態和好身材，時尚照相當吸睛。

但也因為楊冪人紅是非多，讓她屢次成為網友討論、攻擊的對象，楊冪接受雜誌專訪時，她則高EQ回應負評一事：「我在面對質疑的時候，從來不會自信，『為什麼他人會有這種想法？一定是有你自己的原因』」，楊冪表示她會在自己身上找出問題，不過楊冪也強調，她不會因為一個錯誤而否定自己，「生活中哪有那麼多時間去想多少年前誰批評了你一下，那得多閒啊，太沒事幹了。」回應相當霸氣。