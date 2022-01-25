男星江國賓出道近30年，早年以反派角色聞名，拍過超多本土劇和八點檔，備受觀眾喜愛。近日他日以繼夜的趕戲，加上近期天氣濕冷，江國賓的眼球微血管破裂，在臉書曝光滿通紅的慘況，引起演藝圈星友和粉絲的關心。

江國賓昨（24日）下午在臉書發文：「哥…隔了兩周，竟然又微血管破裂，眼科醫生還是說，同樣的位置新生成的血管較脆弱，洗臉卸妝不要太用力。」由於兩個禮拜前也出現一模一樣的事情，他不禁感嘆上了年紀有差。

照片中，江國賓的一隻眼睛佈滿血絲，看起來非常驚人，演藝圈星友況明潔留言關懷：「山河老公：短短一個多月你的眼睛已經出血三次啦！保重身體喔！」李亮瑾、林健寰、陳宇風、黃雨欣等人以及大批粉絲朋友也祝福江國賓早日康復。

江國賓近日忙拍《天之驕女》，得在凌晨4點多起床，並冒著外頭風雨出門工作，他曾提及女兒就讀高中，兩人相差36歲，加上之前都是大姐幫忙帶，因此要想盡辦法找話題聊，避免有代溝，同時提醒女兒18歲才可以交男朋友，但是不能這麼早結婚，「如果懷孕，一定會叫她拿掉」。