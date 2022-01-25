台中市警察局第三分局正義派出所也出勤提供轄內銀行將高達2千萬的新鈔安全送達。（台中市三分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局24日一天就接獲10件民眾要求護鈔案件。（台中市三分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局24日一天就接獲10件民眾要求護鈔案件。（台中市三分局提供／馮惠宜台中傳真）

111年加強重要節日安全維護期間，警方提供護鈔服務，台中市太平警分局首日就接獲10件申請，而台中市警察局第三分局正義派出所也出勤提供轄內銀行將高達2千萬的新鈔安全送達；護鈔專案儼然成為春節前夕警方好感度最高的為民服務。

春節將至，自1月24日起為期5天，全國454家公股銀行及郵局等指定據點，提供民眾免費兌換新鈔服務，金融機構的金流往來將更頻繁，台中市警方也自1月24日至2月7日展開「111年加強重要節日安全維護工作」。

其中，三分局正義派出所員警日前全程陪同轄內銀行至指定處所領取新鈔，總金額高達2千萬的新台幣新鈔，讓員警戰戰兢兢全神戒備，絲毫不敢掉以輕心，直到護送新鈔安全入庫，員警才放鬆緊繃的心情，笑著說：真的沒看過這麼多錢。

而太平警分局各派出所因轄區內傳產業者多，24日一天就接獲10件民眾要求護鈔案件，金額也從30萬到150萬元不等，其中有兩件高達百萬元的申請案，更是轄內佛心老闆特意到銀行兌換新鈔要發年終獎金用。

台中市太平分局長葉志誠表示，春節前後金流往來熱絡，為遏止歹徒覬覦，維持治安平穩，讓民眾安心過年，除加強金融機構安全維護措施，警方也提供存、提款護鈔服務，不論金額多寡，直接向各地方派出所申請即能免費護送，民眾可多加利用。台中市三分局長楊川也提醒，近日疫情出現變化，民眾出門在外也請落實防疫措施，平安幸福過好年。