賴清德副總統25日率團出訪，他表示，這次以總統蔡英文特使身分，參加宏國首名女總統卡斯楚宣誓就職典禮，也將捐贈防疫物資，用實際行動深化邦誼，展現對新任政府的支持。（陳麒全攝）

賴清德副總統25日率團出訪，他表示，這次以總統蔡英文特使身分，參加宏國首名女總統卡斯楚宣誓就職典禮，也將捐贈防疫物資，用實際行動深化邦誼，展現對新任政府的支持。（陳麒全攝）

賴清德副總統25日率團出訪，他表示，這次以總統蔡英文特使身分，參加宏國首名女總統卡斯楚宣誓就職典禮，也將捐贈防疫物資，用實際行動深化邦誼，展現對新任政府的支持。（陳麒全攝）

賴清德副總統25日上午以總統特使身份啟程出訪宏都拉斯，參加宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮。去程過境美國洛杉磯，美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健將親自接機，此次出訪目標是「深化邦誼」，也將在宏國分別與卡斯楚及友邦貝里斯總理布里仙紐舉行雙邊會談；美國副總統賀錦麗也確定會出席卡斯楚就職典禮。

賴清德副總統在登機前發表談話時表示，今天我將以總統蔡英文特使的身分，代表中華民國台灣前往友邦宏都拉斯，參加宏國第一位女總統卡斯楚宣誓就職的典禮，這是他擔任副總統以來第一次出訪，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，但能夠為國效勞是他的榮幸，也是責任，他將帶著蔡總統的期許過境美國，也會將全國人民的祝福送到中美洲、宏都拉斯給予卡斯楚以及宏國全體人民。

他說，宏都拉斯是台灣在中美洲重要的友邦，台宏建交在去年也剛好滿80週年，多年來，雙方互相扶助，一起走過威脅利誘艱辛的歲月，邦誼密切友好，這次不畏疫情前往祝賀，也正足以代表台灣珍惜兩國的邦誼，台灣支持宏都拉斯。

賴清德談到，其實早在COVID-19疫情發展之初，台灣便給予宏都拉斯各項協助，堅定的跟宏國政府以及人民並肩防疫。這次出訪也會帶著國產的各種防疫物資送給宏都拉斯人民。在卡斯楚就任的第一天，我們用實際的行動、具體的作為，展現深化邦誼以及對新任政府的支持。

他特別衷心感謝宏都拉斯在國際為台灣發聲，支持台灣加入聯合國、世界衛生組織還有國際刑警組織以及國際民航組織等，協助台灣開拓國際空間。台灣也回報以協助宏國各項的災後重建，並進行包括農牧、衛生、醫療以及教育獎學金等各種計畫，成效顯著，兩國的貿易額也逐年增加。

去年11月份卡斯楚與3名副總統，在創宏國歷史新高68％的投票率之下高票當選，以過半數51％的得票率，榮任宏國有史以來第一名女總統，足見宏國人民對新政府的期待，在卡斯楚推動新政之際，台灣將秉持著踏實外交、互惠互助精神，深化與宏國合作，克服種種困難嘉惠兩國人民。

賴清德指出，這次出訪除了和卡斯楚會晤之外，也會跟友邦以及友好的國家元首、副元首、特使團代表互動交流，向國際社會展現台灣堅定實踐與良善治理的民主制度，台灣將會勇敢承擔區域甚至國際秩序穩定的重責大任，讓國際社會了解台灣是一個值得信賴的朋友，台灣有能力幫助國際社會，深化台灣在國際的發展空間。當然這次也將代表蔡總統替旅居海外的僑胞、台商還有駐外人員加油打氣，感謝他們人在海外但心在台灣，為台灣所做的一切，因為有他們的努力，台灣在國際的道路上也因而更加寬廣。

他強調，這一趟前往宏都拉斯，儘管路途遙遠、疫情嚴峻，代表團一定會全力完成任務，不辜負蔡總統以及全國人民的期待，也會做好防疫各項工作，目前國內的疫情也受到COVID-19侵襲，也請國人同胞能配合政府一起防疫，不管在海內外都要一起防疫，做好防疫的工作。