迪化街特色手搖飲品牌「迪茶DEAR TEA」因應新年到來換上冬季嚐飲新菜單，主打虎年神威加持、象徵金銀財寶滾滾來的「招好運系」，以牛蒡及雪燕入茶，養生訴求的「自然系」；以作濃豆漿與抹茶、芋泥調製出用的「豆飲系」。

此外，迪茶融合調酒密技、麵茶入茶、鹹豆漿為創意靈感打造新風味潮流「古早系」。而冬天想要吃霜淇淋，迪茶也推出「999黃金巧克力山丘」口味（售價70元），以台灣四大茗茶之一的紅烏龍茶為基底搭配苦甜巧克力製成霜淇淋。

新春期間迪茶同時舉辦金虎年限定二大系列活動：【活動一】即日起~2/14單筆消費滿$100可抽獎乙次，有機會可獲得折價券、VIP券、迪茶茶葉罐、環保杯袋、保溫保冷袋等禮品（滿$200可抽獎兩次，以此類推，以單筆消費金額為主）。【活動二】迎接2022新年，農曆初三（2/3）~農曆初五（2/5）單筆消費滿$500即有頭獎抽獎機會，連續三天抽出一人可獨得22張VIP卷（憑卷可購買迪茶任一飲品），虎哩2022好運一整年。