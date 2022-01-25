IBM聚焦雲端奏效 上季業績優預期 12:062022/01/25 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IBM 24日（周一）公布的去年第四季業績超越華爾街預期，歸功於聚焦雲端策略奏效。IBM並重申2022年營收成長可由去年的3.9％提升至約5％左右。 受此帶動，IBM周一盤後股價一度大漲7％，但隨後漲幅收斂至2.46％。 IBM上季持續營運事業的收入增加2％，寫下2011年第三季以來最高營收成長。這家藍色巨人分拆管理基礎架構服務事業，獨立成為名為Kyndryl的公司。 該公司去年第四季營收167億美元，每股盈餘3.35美元，兩者皆優於分析師預期。 股東不滿 喊派樂騰CEO下台 IDC估今年全球雲端邊緣運算支出達1760億美元 #IBM #雲端 #營收成長 #事業 #上季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 激進派投資人逼宮 要派樂騰CEO下台 20:542022/01/24 財經 用戶成長減緩 網飛股價崩跌 04:102022/01/22 全球財經 大亞透明生活展 移師台南舉行 04:102022/01/24 產業特刊 5生肖趕在年前大發一筆 求財順利、幸運無比 10:402022/01/22 運勢 《電機股》去年業績拉尾盤 勤美抗跌 11:252022/01/24 財經 雲端發票活動抽獎 194位幸運兒獲獎 17:542022/01/24 財經 金馬澎要求重啟台灣機場快篩站 04:102022/01/25 焦點要聞 資產重估價 僅限68年度以前 12:202022/01/25 財經 《國際產業》營收意外強勁 IBM盤後一度漲7％ 10:512022/01/25 財經 《熱門族群》砸錢拓市 台塑、南亞拚來「電」 12:332022/01/22 財經 看似低調又平凡 5生肖其實能力非凡 18:262022/01/22 運勢 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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