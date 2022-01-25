IBM 24日（周一）公布的去年第四季業績超越華爾街預期，歸功於聚焦雲端策略奏效。IBM並重申2022年營收成長可由去年的3.9％提升至約5％左右。

受此帶動，IBM周一盤後股價一度大漲7％，但隨後漲幅收斂至2.46％。

IBM上季持續營運事業的收入增加2％，寫下2011年第三季以來最高營收成長。這家藍色巨人分拆管理基礎架構服務事業，獨立成為名為Kyndryl的公司。

該公司去年第四季營收167億美元，每股盈餘3.35美元，兩者皆優於分析師預期。