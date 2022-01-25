台灣經濟研究院長張建一25日表示，變種病毒Omicron傳播力非常強、致死率卻大幅下降，新的現象讓經濟預測單位對於2022年景氣的估測也陷入難處，因為如果要像過去兩年般嚴格控制疫情，封城、關邊境，會對經濟十分不利，且成本效應十分不划算。

台灣經濟研究院2021年11月率先各機構預測2022年國內經濟成長率為4.10％，1月是第一次調整估值的公布時間。25日的公布結果，卻是和2021年11月預測維持不變的4.10％。

張建一指出，疫情干擾全世界3年，差不多了，今年要慢慢回復常態。預估 今年第三季會開放，APEC亞太經合會今年在泰國舉辦，要倡議電子通關、安全通道，各國商議的結論會決定亞洲的邊境管制接下來的發展。

台經院表示，近期Omicron變種病毒來勢洶洶，短時間內已經從非洲內陸國家擴散至南非、歐洲與美國，台灣亦遭受其害，全球確診數已突破歷史新高。疫情再度升溫，可能會對已經遭受重創的供應鏈造成嚴重破壞，加重勞力短缺，導致長期通膨上升和全球經濟復甦腳步放緩。

張建一說，高通膨是發生在美國、歐洲，因為2021歐美在前波疫後需求整個上來，貨櫃、碼頭工人不足，造成通膨上升，可是中國大陸並沒有，近期CPI約0.5％，加上在進行結構調整，現在進入經濟中度成長，疫情升高下有部份地方仍嚴格措施，投資消費也不如預期，比過去差太多。

台灣部份，張建一也認為，並沒有所謂的百年高通膨，主計總處有上調台灣CPI約1.65％，要看數字說話，2021年10-12月CPI 有突破2％，但2021年全年沒有到2％，政府極力在穩定物價，現在要過農曆年，物價2022年上半年基期會較高，估計不會超過2％，軍公教調薪、市櫃企業獲利好會帶來2022年購買力好轉，可以支持內需動能。

張建一指出，今年景氣不確定的最大主因還是來自疫情，變種病毒的本土感染還在進行，目前就宣布2022年台灣GDP調升或調降，並沒有太大意義，會待及4月時，重新公布調整後的數據。