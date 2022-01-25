韓國疫情失控，根據25日當地政府最新數據，單日染疫者已飆升至8571位，不僅首度升破8000大關，同時更創2020年元月初，新冠病毒在韓國爆發以來最多。因此，當地政府已著手改訂抗疫方針，希望能抑制Omicron超強傳播力。

韓國最新單日確診8500多位中，包括8356屬本土案例，總染疫數也逼近75萬。2021年12月15日，韓國單日有7848位確診，當時一度創新高但未突破8000關卡。

過去一周，韓國疫情突然炸鍋，從17日的3857人，約莫一星期時間，單日染疫就狂增近一倍到7513人。目前，因新冠病毒致死的比例為0.88%。同時，韓國單日新冠重症患者也日減26人，至392。

由於Omicron感染力驚人，韓國醫界示警，到2月初時，單日感染病例可能還會以倍數增加，差不多可達兩萬例。不過，未來幾天可能每天都會爆出十萬個確診案例。

因為韓國31日至2月2日是傳統農曆新年假期，當地政府已呼籲民眾盡量不要返鄉探親，避免Omicron再度在全韓蔓延。目前，韓國5200萬人口中，約85%已完整接種，至於也有一半左右，也有打了加強劑。