在匯豐調降風電部門西門子歌美颯(Siemens Gamesa)評級之下，西門子能源周一股價跌5.7%，來到18.04歐元。

西門子能源盤中一度跌6.9%，股價來到17.8歐元，觸及該公司自2020年9月從西門子集團分拆出來以來的最低價。

西門子能源在上周五出現盤中最大跌幅。此前由於供應鏈問題和新一代陸上風力渦輪機相關成本，子公司西門子歌美颯宣布第三度下調財測展望。西門子能源握有西門子哥美颯67%股份。

西門子歌美颯下調前景展望，連帶地也影響到西門子能源前景，並且也暴露出西門子能源股權結構的一些問題。

自從上周發布獲利預警後，西門子能源市值損失約36億歐元，該金額相當於西門子能源要收購西門子歌美颯剩餘股份所需金額。

匯豐表示，投資人對西門子能源面臨的挑戰越來越感到沮喪。匯豐將西門子能源降級為持有。

另一方面，西門子歌美颯周一股價升1.78%，為16.58歐元。由於西門子能源有望全面接管，買下剩餘股份，德意志銀行上調西門子歌美颯評級為買進。