聚碩(6112)集團旗下雲端服務公司「Epic Cloud聚上雲」，針對企業核心上雲市場需求加速趨勢，並結合聚碩既有通路資源為不同規模企業實現雲端到地端、雲端服務到軟體應用諮詢的服務，提供「雲地串連」、「雲服務」、「雲應用市集」三大企業解決方案，提供企業在商務營運與數位轉型等多方需求。伊雲谷(6689)則與國立中山大學推動產學合作，藉由產學合作聯盟，伊雲谷與中山大學積極投注高教人才的培訓，包含教學資源共享、專題課程及獎勵補助等，並安排產業實習與企業參訪，培養在資安系統、雲端架構、企業安全規畫的才識，從人才育成著手，涵養產業轉型與進步所需的人才。

近兩年環境與市場快速變化，IDC最新研究報告顯示，超過40％企業組織將於2021年後大幅增加雲端領域支出，未來創新應用也將圍繞在雲端運算之上。Epic Cloud聚上雲董事長楊敦凱表示，將結合聚碩ICT角色，將既有優勢結合，提供「雲地串連」、「雲服務」、「雲應用市集」三大企業解決方案，除協助台灣企業客戶核心系統整合地端環境與雲端平台建置，更整合SAP Cloud、Oracle Cloud、HubSpot、Google Workspace、HelloSign、SurveyCake等國際級雲端服務應用，並攜手台灣新創軟體開發商如思銳科技人資企業學習平台、米菲多媒體AR/VR元宇宙素材製作、雲端法說會平台等數位應用服務以因應廣大市場需求。

在雲地串連方面，結合聚碩既有地端架構的通路資源，提供高度整合的雲端到地端的完整連結，滿足不同企業所需的安全性、成本與靈活優勢。雲服務則提供AWS、GCP、Oracle等全球指標性雲端平台，將提供企業客戶轉型上雲的多元選擇。此外，雲應用市集針對不同企業規模對雲端技術的需求，結合諸多國內外頂尖新創軟體開發商提供一系列創新應用，如行銷與業務協作工具：SAP、SurveyCake、HubSpot、HelloSign等，於為客戶的行銷策略與高效營運帶來助力。

伊雲谷董事長林啟雄表示，伊雲谷服務海內外上千家客戶的經驗中，瞭解以資安為基礎的數位轉型是企業首重的議題。客戶從上雲前的健檢與漏洞識別，到部署雲端資源的架構設計，以及後續的安全維運，伊雲谷多年來深化資訊安全在客戶的每個轉型階段，進一步幫助客戶發展企業核心應用與AI、大數據，因此，從高等教育開始著手培育相關領域人才便是相當值得投入的領域。

2021年金管會正式發布上市櫃公司需設置資安長及資安專責單位，2022年各產業龍頭企業都需及早做好設置資安長的準備。中山大學資訊工程學系自2019年增設全台第一個「資訊安全碩士班」，隔年則成立全台第一個「資訊安全博士班」，培育高階資訊安全領域人才。透過跨校、院、系的多元師資合聘及理論與實務並重的課程設計，滿足培育台灣資安人才的需求，加速資安領域的發展。