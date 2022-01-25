立陶宛國家廣播公司(LRT)報導，面對北京對立陶宛展開一系列不宣而制裁的經濟報復，立陶宛銀行已進行對經濟產生影響的評估。儘管台北進行的投資與借貸對立陶宛GDP帶來的成長，可能無法抵銷北京貿易報復造成的GDP下滑；但報導認為，維爾紐斯藉此開拓新市場並多元化貿易夥伴，進而減低對北京過度依賴。

根據立陶宛中央銀行的估計，北京對立陶宛的貿易限制，可能讓該國2022年的GDP成長下降0.1到0.5%；甚至，到了2023年，該國的GDP成長可能還會下滑0.3到1.3%。

根據2021年1月到9月的統計數據，立陶宛對中國大陸的貿易，分別占該國出口總額與進口總額的0.7%與3.7%。儘管數字看起來微不足道，但雙方的貿易往來在部分領域中更為重要；例如，立陶宛約有30%的雷射器材銷售至大陸地區，而該國69%的胺化合物更是自中國大陸進口。

如果將透過其他國家出口到大陸的商品也納入考慮，立陶宛對大陸的出口數字將增加到占總出口額的3.2%；同樣地，自大陸進口的數字也會增加到總進口額的3.5%。

※北京制裁影響貿易與外資進入

立陶宛銀行評估，北京對維爾紐斯的制裁恐影響該國的貿易與國外投資。在完全停止對陸出口的情況下，2022年立陶宛GDP可能下滑0.1%；2023年則下滑0.2%。

根據初步估計，北京報復對立陶宛投資的間接影響，在於大陸制裁可能導致立陶宛GDP成長在2022年下滑0.5%；到了2023年，GDP成長則下滑1.3%。

2021年12月，立陶宛產業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius）表示，大約有60間立陶宛企業，出口商品到中國大陸時面臨困難。立陶宛經濟學家波維勞斯卡斯(Tada Povilauskas)也指出，2021年12月，總額約300萬歐元的立陶宛商品在大陸海關報關；此一數字在2020年約3500萬歐元。

無獨有偶，立陶宛科技集團Brolis創始人維茲巴拉斯(Kristijonas Vizbaras)表示，由於自立陶宛出口商品到大陸地區面臨困難，該公司打算投資比利時2000萬歐元，再斥資3000萬歐元至其他國家，以建設新工廠。

※擁抱台灣帶來的好處

為緩解北京對立陶宛的經濟壓力，台灣除斥資兩億美元設立「中東歐投資基金」外，還打算提供10億美元的融資基金額度，供台灣與立陶宛合資的聯合項目借貸。

根據立陶宛銀行估計，台灣在立陶宛的基金與投資可望讓維爾紐斯的GDP成長0.1%，2023與2024年再增加0.4%，2025年再增加0.3%。這項數字建立在75%的基金將在4年內進行投資。

除GDP成長外，另一個好處是避免過於倚賴中國大陸。立陶宛計畫向受大陸影響的企業撥款600萬歐元，使其開拓新市場，擴大現有市場並讓其多元化。

由於立陶宛同意台北以台灣為名，在維爾紐斯開設代表處，因而觸犯北京「一中原則」。怒不可遏的北京向維爾紐斯祭出貿易報復，大陸甚至向跨國企業施壓，敦促不要使用來自立陶宛的零件。在這場北京與維爾紐斯的外交爭端中，立陶宛企業頻頻抱怨與大陸貿易遭到各種限制。