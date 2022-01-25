總統蔡英文日前出席「蔣經國總統圖書館」開幕活動，引發綠營內出現不同聲音，曾被外界視為是蔡英文文膽的前總統府副秘書長姚人多，就在臉書發文批評蔡英文此舉錯了，不過國民黨前文傳會副主委鄭照新卻在其貼文中抓到亮點，質疑姚人多間接證實蔡政府會用行政資源操弄媒體輿論。

姚人多今（25）日在臉書針對蔡英文去紀念蔣經國一事發表看法，認為蔡英文此舉是「把轉型正義拿來做為政黨角力與政治攻防的工具」，怒批「這是錯的，甚至，是不道德的」，更質疑若允許蔡英文打蔣經國牌，往後就會看到一個有時紀念蔣經國、有時紀念鄭南榕的蔡英文。

姚人多指出，在自己的心目中蔡英文是一位好總統，不過他仍然希望蔡英文能夠更好，「為了要更好，就必須承認，一位好總統並不代表她做的每一件事都是對的」，並說「面對價值相關的政治議題，她必須更加謹慎使用她總統的職權！」

不過鄭照新就發現，姚人多在長文中稱「為了要掩飾她去紀念蔣經國的非道德性，也就是『人設』上的不一致，總統府這兩天動員了大量的媒體輿論，試圖把風向帶到蔡總統去蔣經國園區的現場教訓藍營的政治人物」，質疑姚人多間接證實蔡政府會用行政資源操弄媒體輿論，狂酸「原來輿論是可以動員的！」