假檢警真詐財 警循線逮5人詐騙集團

33歲洪姓男子指揮小弟以「假檢警」手法，向被害人謊稱電信門日號或金融帳戶涉及刑案，須將金融帳戶內款項提領交由檢察官封存，2名婦人在台中市二分局轄內面交，被害人受騙後報警，警方循線跟監先抓到小弟，日前也破獲洪男等5人詐騙集團，台中市警局長蔡蒼柏特地前往二分局頒發「破案茶」，肯定警方的努力。

台中市警察局第二分局日前連續破獲3起詐欺集團案件，其中洪男等5人詐騙集團以「假檢警」手法，向被害人謊稱電信門號或金融帳戶涉及刑案，須將金融帳戶內款項提領交由檢察官封存，2名被害人受騙面交，損失金額高達3百萬餘。

蔡蒼柏特地前來頒發「破案茶」，向同仁表達肯定及鼓勵，同時為本日展開的「加強重要節日安全維護工作」加油打氣，期勉同仁於專案工作期間，以服務民眾的角度出發，規劃創意且具體的服務作為，持續創新及改變，真正讓民眾有感。

「111年加強重要節日安全維護工作」期程自1月24日22時起至2月7日24時止，共計15日，台中市二分局長陳家銘特別在首日對執勤同仁重點任務提示，尤其23、24日編排連續2天取締酒駕勤務，於轄內易肇事路口加強攔檢盤查，積極掃除「醉犯」。並結合義警、民防、義交、志工及守望相助隊等五大協勤民力，為「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等三大主軸任務做好萬全準備。