中央研究院25日表示，中研院物理研究所陳啟東研究員團隊，超過十年心血研發而成的「矽奈米線場效應電晶體」先進技術，成功協助國家生技研究園區進駐業者打造全球首款新冠病毒快速檢測晶片系統，單次樣本檢測只需3分鐘。

此項儀器甫於去（2021）年12月底通過食品藥物管理署緊急使用授權（EUA）核准製造，適合佈署於機場、人潮較多的檢驗站，為第一線防疫人員添上一大利器。中研院副院長周美吟表示，此研發技術為中研院回應疫情迫切需求，善盡社會關鍵責任，推動任務導向研究之具體成果。

陳啟東說明，相較於PCR以光學設備進行驗證；SiNW-FET直接以電訊號檢測，利用待測物（如蛋白質、DNA等）本身的帶電特性，偵測電荷分布的改變，故能擺脫光學侷限，快速、準確測出微量分子，大幅縮短檢測時間。

陳啟東表示，對此鑽研已超過十年，從一開始在實驗室及無塵室設計和製作SiNW-FET，後來再請半導體廠代工晶片製程。矽奈米線場效應電晶體近年來廣泛使用於生醫感測元件上，如何整合元件並建立一套生物感測系統是一大挑戰。