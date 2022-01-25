41歲藝人納豆（林郁智）昨（24日）驚傳腦出血送醫治療，他的舅舅、新北市長侯友宜特地在臉書發文集氣，引發社會高度關注。今（25日）再傳納豆因二度出血動引流手術，他的經紀人也對外回覆了。

納豆疑二度腦出血再度開刀，目前已送進恢復室，經紀人恩恩發聲明回應：「對於納豆相關病情報導，為避免造成過多且不必要的揣測，經由家屬同意以此聲明做說明。昨日一月二十四日早上納豆頭痛不適，與女友陳依依一同坐計程車前往醫院做檢查，醫生在診斷時發現納豆腦壓過高、並有出血症狀，經由納豆本人及家屬評估後便安排引流手術。手術過程順利，目前正在醫院休養中，並無生命危險。昨日納豆在手術前，為了不讓各方好友擔心，有特別交代希望能低調進行手術，因正在恢復期中，暫不能對外聯繁，也請各位給予納豆休養的空間。疫情期間懇請各位媒體不要在醫院守候，以免造成院方及其他病患與家屬的不便，最後再次感謝大家的關心。」

據《三立新聞》報導，今天午間又有人爆料納豆二度出血緊急動手術，結束後已送到恢復室。納豆經紀人恩恩表示：「並非屬實喔！我有再跟家人聯繫！確認並沒有這件事！他人正在休養恢復中！並未進行二度手術。」

納豆因腦出血送醫讓社會大眾感到憂心，不只昔日搭檔陶子（陶晶瑩）在臉書為他打氣、積極地透過各種管道連絡納豆女友依依和納豆媽媽，連新北市長侯友宜都在臉書替外甥納豆集氣，對此納豆經紀人特地在官方臉書回應：「首先，剛剛看到侯市長的訊息我也很驚慌，跟豆媽媽『再次』確認後，豆哥人沒事！謝謝侯市長的關心，知道他關心外甥的狀況！侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！」同時感謝外界的關心。

納豆本來24日要在節目《同學來了》替搭檔阿Ken慶生，卻因身體不適而取消錄影，對於傳言他是出血性中風住院開刀，經紀人表示：「就是早上身體不舒服，去做了例行性檢查！才跟《同學來了》請假，謝謝關心！」據《三立新聞網》報導，納豆交往4年的女友依依（陳依依）也透露另一半「目前沒什麼事，現在在休息中」。