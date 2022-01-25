安克生醫（4188）營運添喜、告捷！2021年國內外業務推廣繳出不俗成績，國內健檢市場布局有成，順利進入台大、秀傳等多家健診，全年營收成長34.21％。

安克生醫表示，近期中國大陸的「安克甲狀偵」展證提前且順利再延長五年，通過的物價局審批來到7省並打入健診單位，2022年營收可期。

安克生醫旗艦產品甲狀腺超音波AI智慧醫材「安克甲狀偵」，已進入全台所有醫學中心；看準國內龐大健診商機，安克生醫提早進行市場布局，至今順利進入50多家醫療院所和健檢中心，去年底再進軍台大健檢中心和彰濱秀傳健檢中心。

此外、中國大陸展業也傳捷報，「安克甲狀偵」展證再成功至2027年，近期通過的物價局審批則再新增浙江省，總計來到7省；該項智慧醫財在全球總計已進入17國、120家醫院，獲250多名醫師使用，客戶橫跨歐亞及美洲。

安克生醫指出，台灣每年新增4000多名甲狀腺癌患者，其中的「濾泡性癌」，結節的良惡性判讀難度高，約7成良性患者在未確認良惡性情況下，仍要開刀切除並終生服藥。

安克生醫與台大團隊合作，透過甲狀腺超音波AI判讀軟體，在不開刀的情況下有效評估風險程度，良性腫瘤辨識率較傳統檢測高出47％，惡性腫瘤辨識率更達100％，研究成果已獲國際知名醫學期刊《內分泌學前沿》（Frontiers in Endocrinology）發表刊登，為甲狀腺癌診療跨出新里程。