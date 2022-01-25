農曆春節九天長假保障零缺口！台灣人壽保險股份有限公司旗下子公司中國信託產險表示，若春節出遊自行駕車且尚未投保車體險及旅平險的車主，可以依據出遊期間，投保中國信託產險首創的Daily短期車險及旅平險，享有車主短期用車的車體險及自身的保障。

中國信託產險表示，春節外出機會增多，新型冠狀病毒（Covid-19）疫情變化難料，民眾可透過線上投保補足保障缺口，現在至中國信託產險官網投保「防疫心生活防疫險」，1年保費新臺幣345元，有確診5萬、隔離1萬的理賠保障，5分鐘就可快速完成。

民眾在春節假期期間出門前應做好防疫準備，檢視自身居家、行車及旅遊的保險保障，若尚未投保或保障缺口時，可利用產險公司網路投保專區，選擇符合自身保障需求的保險商品，及時完善自身的出遊保障，中國信託產險表示，投保「住火險」是給家最基本的保障，但火災發生時，往往會殃及周邊，造成第三人傷亡與財損，屋主恐得面臨巨額賠償金，中國信託產險「住宅火災延燒保障」網投商品，分散延燒第三方之責任風險的同時，也將屋內動產納入保障範圍，而且每年保費不到500元，就有2400萬住宅火險延燒保障、100萬家庭動產保障、50萬財物竊盜保障以及失竊額外補償鑰匙門鎖損壞更新費用。

因此，在春節期間，民眾可以多利用數位服務的零接觸管道，進行線上投保，中國信託產險表示，6月30日前，於中國信託產險網路投保專區投保任一保險，就能參加「線上投保月月抽豪禮」活動，有機會抽中 65吋小米大電視，保費滿5000元還可再抽500元即享券。另外，線上投保汽車強制險優惠現折330元、機車強制險最高折215元，投保任意險再享85折優惠，投保任一車險5000元以上，加碼送100公里道路救援（車齡5年內），同時投保強制險與任意險，可再加碼抽50元、200元全家禮物卡，與保戶共同喜迎虎年平安行。