中共中央紀委國家監委網站25通報，據黑龍江省紀委監委消息：日前，經黑龍江省委批准，黑龍江省紀委監委對省委政法委前副書記、一級巡視員何健民嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，開除黨籍、開除公職處分。將選人用人公權力和公安系統公共資源當成謀取私利籌碼，大搞權錢交易，瘋狂斂財，嚴重破壞政法系統政治生態，嚴重損害中共黨的事業和形象。

經查，何健民違反政治紀律，轉移隱匿證據，對抗組織審查；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受禮金；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違反工作紀律，違規辦理機動車特殊號牌，違規辦理警風警紀監督員證；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在幹部選拔任用、特殊車牌辦理、經費裝備撥付、項目承攬審批等方面謀取利益，非法收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

何健民身為省級政法系統黨員領導幹部，本應忠誠乾淨，秉公執法，但其背棄初心使命，對中共不忠誠不老實，無視中共黨紀國法，執法犯法，為官不廉，濫權妄為，將選人用人公權力和公安系統公共資源當成自己謀取私利的籌碼，大搞權錢交易，瘋狂斂財，嚴重破壞政法系統政治生態，嚴重損害黨的事業和形象。

何健民行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大乃至黨的十九大後仍不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予何健民開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。