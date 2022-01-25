格雷維蒂互動今年在「2022台北國際電玩展」以《RO仙境傳說》歡慶20周年慶生日快樂特別企劃為主體，以線下線上雙軌活動，分享玩家與《RO仙境傳說》共同成長的感人故事之外，並在現場讓玩家體驗《RO仙境傳說 Online》即將進行的「職業四轉」技能體驗，希望讓遊樂感受更升級。

《RO仙境傳說》從2002年在台上市至今，已邁入第20個年頭，歷年來許多的廣告詞讓很多人還琅琅上口，令人印象深刻。對許多玩家來說，《RO仙境傳說》是陪伴一起成長的重要夥伴，回憶起從單槍匹馬到組公會、或線上到實體，更有單身到為人父母，彼此團結，度過卡關低潮。

《RO仙境傳說》歡慶20周年 /業者提供

不只是遊戲 更是人生中重要夥伴

現年43歲的Wendy說，當年白天，她是普通的銀行行員。晚上10點過後，只要時間一到，往往就是她加入「戰局」的時光。她化身「劍士」或「魔法師」，在《RO仙境傳說》的世界裡，和隊友一起進行奪堡攻防戰。

「不只是玩遊戲，也讓我有跟朋友交流的機會」Wendy說，和公會裡的朋友邊玩邊聊的遊戲模式，長久下來，虛擬世界裡的戰友，也因為對彼此熟悉，而成為實體生活裡，一起吃飯聊天的朋友，更在時間醞釀下，成為男女朋友，最終步上紅毯，攜手共度成為夫妻。

《RO仙境傳說》歡慶20周年 /業者提供

【RO仙境傳說Online】改版 遊戲樂趣再升級

《RO仙境傳說》引領風潮，多年來持續受廣大玩家喜愛，但仍不斷進行新嘗試，希望能提供玩家更豐富體驗，例如:許多玩家都非常熟悉的【RO仙境傳說Online】，將於今年進行重大更新，包括將遊戲中基本13種職業將開放四轉，藉由武器防具等級的提升，帶來更高境界的攻擊力和防禦力；在等級上限方面，也將開放至250級，提供玩家在魔法世界中到更多遊戲樂趣。

除了【開放職業四轉】外，【RO仙境傳說Online】改版更新增【六大特性素質】加點系統和更新3張超高等練功地圖，並可從中取得各職業武器，讓戰鬥力和玩家實力增加。

《RO仙境傳說》歡慶20周年 /業者提供

《RO仙境傳說》歡慶20周年 /業者提供

「2022台北國際電玩展」在南港展覽館展出至25日為止，現場開放玩家進行部分【RO仙境傳說Online】四轉職業的技能與配點體驗，更有舞台「記憶拼圖」遊戲，挑戰玩家對職業的考驗，當然，受玩家們熱愛的周邊商品也持續熱賣中，歡迎有興趣的玩家至現場體驗；或每日鎖定收看現場直播節目，不要錯過當中體驗豐富的活動、精彩的遊戲資訊、全新的作品體驗，以及好康的抽獎內容。

《RO仙境傳說》歡慶20周年 /業者提供