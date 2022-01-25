過去一向被視為華爾街大多頭的美國賓州大學華頓商學院教授Jeremy Siegel表示，由於美國聯準會(Fed)最新的鷹派抑制通膨態度，美股可能還要再幾個月才觸底，甚至可能跌入熊市，他並表示，不認為痛苦已經結束。

俄羅斯與烏克蘭邊境情勢緊張，加以升息壓力，美股道瓊指數周一(24日)一度急殺1100點，不料，尾盤戲劇性大逆轉，終場全面收紅，道瓊強拉1200點，收漲99點，那指也漲0.63%。

不過，美股跌勢似乎還沒結束，綜合外媒報導，近期立場轉空的Jeremy Siegel認為，美股動盪尚未結束，由於聯準會態度轉鷹，他甚至預測聯準會今年將升息8次，以科技股為主的那斯達克指數可能會跌入熊市，就算那指再跌個10-15%也很正常。

Siegel認為，市場的痛苦尚未結束，他也預測，周三利率政策會議結束後，將會看到聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)堅決地鷹派態度，美股接下來的6個月將頗為嚴峻，但可望在第3及第4季走強。