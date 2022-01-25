華信航空今（25）日發新聞稿表示，為符合防疫新觀念及未來科技趨勢，特別引進全新Kiosk自助報到機，自今日起前往松山機場搭機的旅客，在華信航空機場報到櫃台前可發現一整排海東青寶寶造型的Kiosk，非接觸式觸控螢幕、無須接觸機身即可快速完成報到並領取登機證。不少旅客搶先操作體驗並與海東青寶寶合影拍照，成為最佳IG打卡點。

華信航空表示，Kiosk採用19吋紅外線非接觸式觸控螢幕，搭配一目瞭然的簡單操作，指尖懸浮操作，不用觸摸螢幕，就可完成所有報到流程。因工作性質常搭乘國內班機的黃姓旅客開心表示：「使用華信新Kiosk自助報到，免接觸的防疫設計令人感到新奇安心，操作起來十分快速方便。」黃姓旅客第一次操作就輕鬆上手，從開始操作到順利取出登機證，只需短短不到20秒，省去過往在櫃台前大排長龍耗時等候。

全新的Kiosk自助報到機，以華信航空企業標誌「海東青」作為外觀發想，螢幕首頁則以海東青的兩隻大眼睛和鼻子來設計，跳脫大家對自助報到機生硬刻版的傳統印象。