高雄市農業局長張清榮今日凌晨巡視果菜批發市場，了解各項蔬果的民生品供應及市場防疫整備情形。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

農曆春節即將到來，為了讓民眾平安過好年，高雄市農業局長張清榮今日凌晨前往鳳山果菜市場及高雄果菜批發市場，了解各項蔬果的民生品供應及市場防疫整備情形，今年蔬菜水果生長不錯，足以供應市民春節期間採購需求，張清榮向現場攤商及供應商拜早年，預祝大家「平安吉祥、生意興隆，虎年行大運」。

農業局表示，今年蔬菜水果生長佳，產量豐收，供應量充足，價格穩定，另外，目前正值蜜棗產季，建議民眾可多加選擇蜜棗、椪柑、柳丁、蓮霧等當季盛產水果，作為春節送禮或年節祭祀最佳選擇。

張清榮視察春節期間各主要批發市場預估供應量，高雄果菜批發市場可供應青果700噸、蔬菜1850公噸，鳳山果菜市場可供應青果696公噸、蔬菜706公噸，高雄花卉可供應花卉約31萬3000把，高雄肉品批發市場毛豬可供應3730頭，足以供應市民春節需求。

為提供市民採購春節過年優質伴手禮，由市府輔導成立的高雄物產館蓮潭旗艦店，春節期間不打烊，初一下午3點起正常營業，鋤地餐廳則初三開始為民眾服務，購物商城備有各式農特產品，也提供多樣化來自大高雄各區農產達人伴手禮。

農業局強調，農曆年節將至，各批發市場將進入採買高峰期，呼籲民眾應配合政策出入公共場所必須全程配戴口罩、量測體溫及落實實聯制登錄，也請民眾配合掃QRcode入場，未戴口罩依法裁罰3000~1萬5000元罰款，盼共體時艱齊心防疫，共同守護你我的家園。