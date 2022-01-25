安克生醫(4188)大陸業務推廣順利，旗下的「安克甲狀偵」展證提前且順利再延長5年，通過的物價局審批來到7省並打入健診單位，將對2022年度營運有正面的幫助。

安克生醫在大陸展業傳出捷報，「安克甲狀偵」展證再成功至2027年，近期通過的物價局審批則再新增浙江省，總計來到7省；該項智慧醫財在全球總計已進入17國、120家醫院，獲250多名醫師使用，客戶橫跨歐亞及美洲。

在台灣方面，看準國內龐大健診商機，安克生醫已提早進行市場布局，至今順利進入50多家醫療院所和健檢中心，去年底再進軍台大健檢中心和彰濱秀傳健檢中心，市場佈局有成。

我國約半數成年人有甲狀腺結節，女性更高達60%，雖僅少數有癌症疑慮，且進展與分化速度慢，但卻有偵測困難的情形。彰濱秀傳醫院新陳代謝科蕭立偉主治醫師指出，像是一個2公分左右的結節，其內聚集的癌細胞可能僅0.2~0.3公分，除非透過細針抽吸、又「剛好」抽到癌細胞群，才可能發現確診，曾有病人每年定期追蹤，到了第五年才發現進展為惡性腫瘤。

安克甲狀偵 透過AI人工智慧來分析超音波影像，以非侵入式的檢測方式，提供更多影像資訊，與客觀、一致性的分析報告，輔助醫師做出更精準的判讀，同時作為持續追蹤的最佳工具。蕭立偉醫師指出，曾有病人拿其AI判讀軟體的報告前來，報告內容顯示惡性結節的風險大，然而細針抽吸卻未發現癌細胞，經評估後進行手術，最終證實為甲狀腺癌，並順利完成治療。