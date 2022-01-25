統一超(2912)7-ELEVEN持續擴大OPEN POINT生態圈異業合作，即日起會員使用指定支付工具到三商家購(2945)的美廉社採買、投保國泰人壽指定保單皆可獲得點數回饋，累積點數可跨通路當現金花、兌換超值商品，刷新一日數位生活體驗。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT生態圈自2014年成立，以會員、點數、支付3大策略持續創新、整合，累積跨集團內外合作能量、共同服務1400萬會員，至今結盟餐飲、百貨、量販、藥妝、航空、旅遊、銀行、加油站、點數平台、社群平台、共享平台等超過50大產業品牌，食衣住行育樂OPEN POINT全包辦，打造跨通路生態圈，帶動會員活躍率持續兩位數成長！

根據財團法人保險事業發展中心統計，在地每人平均擁有2.6張保單，投保已成現代人生活必需服務。

為滿足高投保需求，擴大與集團外合作，OPEN POINT生態圈自1月25日起攜手國泰人壽針對OPEN POINT會員的使用場景，推出「OPEN POINT會員任務」活動，提供會員更豐富、符合生活場景的保險選擇，透過OPEN POINT APP引導至國泰人壽網路投保，就能輕鬆投保投資型保單、意外險、旅平險等保險商品，並有機會獲得最高300點OPEN POINT點數回饋！未來雙方將攜手推出更符合OPENPOINT會員的保險商品，提供會員更符合生活場景的保險服務。

再者，為將服務觸角深入社區超市，凡OPEN POINT會員至美廉社購物，即可使用OPEN錢包或icash Pay支付，更享有不限金額、筆筆回饋OPEN POINT，擁有美廉社會員即享雙重累點。

農曆春節即將來臨，繼OPEN POINT生態圈超前部屬推出「APP雲端禮物卡」數位紅包服務，即日起陸續於OPEN POINT APP與7-ELEVEN APP分別推出「OPEN POINT會員除夕千萬紅包限時抽」、「福虎生風翻翻樂」雙重加碼活動，OPEN POINT APP 「除夕千萬紅包限時抽」自1月31日00:00至2月1日6點快閃登場，期間到7-ELEVEN購買指定品項單筆滿188元即獲得驚喜點數紅包，最高可抽中888點，將送出200萬份、總價值千萬點數紅包。