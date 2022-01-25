由於燃料和房價大漲使整體物價壓力進一步升高，澳洲去年第四季核心年通膨率創下2014年以來新高，料將加劇市場對於央行將提前升息的預期。

澳洲統計局周二公布，第四季整體消費者物價指數（CPI）較前一季上漲1.3%、較去年同期上漲3.5%，均超出市場預期。

澳洲央行偏好的核心通膨截尾均值（trimmed mean）較前一季上揚1.0%，高於市場預期的季增0.7%，並創下2008年以來最大增幅。與去年同期相比上揚2.6%，高於市場預期的年增2.3%和澳洲央行設定之2%～3%目標區間中值，並創下2014年來新高。

最新出爐的數據料將令澳洲央行大感意外，該央行先前預期核心通膨要到2023年底才會達到2.5%，這也是它認為今年不會升息的主要原因。

澳洲央行將於2月1日召開決策會議，而通膨高漲的現實將使其政策前景面臨嚴峻挑戰。分析師普遍預期澳洲央行在2月會議仍將維持基準利率於0.1%不變，但可能結束量化寬鬆的購債計畫。

Capital Economics經濟學家Ben Udy表示，澳洲央行在下周會議宣布結束購債是幾乎篤定的事，我們預期今年薪資仍將增長，央行應能取得足夠證據在11月升息。