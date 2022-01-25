全球領先的光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗（amsOSRAM）發佈全新的Vegalas鐳射發射器模組原型，採用該模型的擴增實境（AR）和混合實境（MR）智慧眼鏡，投影光學引擎的大小將得以縮減一半。艾邁斯歐司朗在光學元件技術上的創新，減少了智慧眼鏡設計上的諸多限制，使得智慧眼鏡可以與消費者日常購買的一般眼鏡和太陽眼鏡一樣輕便時尚。

目前AR或MR智慧眼鏡的市場主要在工業或專業應用領域，這是由於較大且重的投影光學引擎或電池等元件，需要結實的框架作為支撐，難以做到輕便化。行業看法認為，智慧眼鏡將取代智慧手機，成為下一代行動計算技術載體，但對於製造商來說，要想提供消費者滿意的智慧眼鏡，就必須在不影響影像品質和亮度的情況下，大幅降低尺寸和重量。

艾邁斯歐司朗推出全新Vegalas模組原型，將智慧眼鏡的光學引擎尺寸縮小至0.7cm3，可適用於標準的消費者鏡框。

艾邁斯歐司朗視覺化與鐳射業務線市場總監Martin Wittmann表示，Vegalas模組的光學和工程創新將顯著加快智慧眼鏡市場的增長。一直以來，艾邁斯歐司朗的先進光學技術推動了智慧手機設計的變革，實現許多關鍵的創新，如人臉識別、相機鏡頭強化和無邊框顯示。現在艾邁斯歐司朗正處於下一代行動計算革命的核心，將推動智慧眼鏡進入主流消費市場。

艾邁斯歐司朗Vegalas模組的設計結合了紅光（640 nm）、綠光（520 nm）和藍光（450 nm）三種波長雷射器，採用表面貼裝的封裝技術，經過嚴格密封，以防止晶片受到汙損或退化。該模組尺寸面積為7.0mm × 4.6mm，高1.2mm。Vegalas模組預計於2023年上半年開始批量生產。目前樣品數量有限。

艾邁斯歐司朗已與擴增實境鐳射掃描聯盟（LaSAR Alliance）的成員建立起合作夥伴關係，為基於Vegalas模組的鐳射掃描系統（LBS）的投影光引擎提供設計，結合了來自意法半導體（STMicroelectronics）的MEMS鏡像模組和芬蘭光學廠商Dispelix的波導顯示。這款最新的光學引擎尺寸比起基於三個獨立的艾邁斯歐司朗TO38鐳射發射器的LBS光學引擎，體積縮小了60％左右，後者的體積為1.7cm3。

除了用於投影的光學引擎雷射器，艾邁斯歐司朗還提供全面的光學產品組合，支援AR應用的許多其他功能，其中包括紅外LED和眼動跟蹤感測器、環境光感測器，以及用於房間掃描、接近感測和室內定位等應用的感測器組件。